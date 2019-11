« Piroklasta » de Enrico Chapela (1/5)

« Piroklasta » de Enrico Chapela

Interprété par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Sous la direction de Jurjen Hempel

Rediffusion de la création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France.

Premier mouvement :Magma

Enrico Chapela a une relation profonde à la France ; il y a étudié, y a vécu et s’y est même marié… Vivant à Mexico, il n’avait pas pu assister à l’enregistrement de son Alla Breve à Paris ce 6 mai 2016.

Cette composition lui a été commandée par l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, qui découvrait ce jour-là le chef néerlandais Jurjen Hempel. Ce chef n’est pas un inconnu en France ; il a dirigé plusieurs orchestres, et, dans le domaine précis de la musique d’aujourd’hui, l’Ensemble Intercontemporain. Jurjen Hempel a amené avec lui sa bonne humeur, sa réactivité et sa rapidité d’action : tout ce qu’il fallait pour interpréter la musique énergique de Enrico Chapela : une pièce pleine de feu, intitulée justement Piroklasta et qui nous rappelle que le Mexique est terre de volcans !