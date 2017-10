" Pentephonos " de François Rossé (Rediffusion 3/5)

« Pentephonos » de François Rossé pour flûtes, violoncelle et percussions Interprété par l'Ensemble Laborintus Franck Masquelier (flûte) Anaïs Moreau (violoncelle) et César Carcopino (percussions) Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 23 janvier 2015

Troisième mouvement :

François Rossé peut parler des heures durant de la musique et se ses enjeux. Il a également beaucoup écrit sur le sujet.

L'improvisateur qui est en lui fait que la parole coule à flots... et abolit le temps. Or ce temps nous est compté dans Alla Breve, et pour cause !

D'ailleurs, lorsque François Rossé compose sous contraintes de temps, finalement les choses deviennent beaucoup plus simples.

Dans le troisième tableau de ses Pentephonos justement le temps s'allonge, se ralentit. Le troisième mouvement, c'est comme l'adagio de la sonate, si l'on admet que Pentephonos est une sonate virtuelle. C'est un mouvement qui par ailleurs sollicite des musiciens une implication complète, pas seulement instrumentale. Ici, la voix des trois musiciens se fait entendre également...