" Pentephonos " de François Rossé (Rediffusion 1/5)

« Pentephonos » de François Rossé pour flûtes, violoncelle et percussions Interprété par l'Ensemble Laborintus : Franck Masquelier (flûte) Anaïs Moreau (violoncelle) et César Carcopino (percussions) Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 23 janvier 2015

Premier mouvement :

François Rossé est à la fois pianiste et compositeur, compositeur et improvisateur, musicien de notre culture occidentale et musicien d'un Tout Monde à la Edouard Glissant et Bernard Lubat. C'est un compositeur qui a l'habitude du dédoublement et de la dialectique. Pour trois musiciens de l'ensemble Laborintus, le flûtiste, la violoncelliste et le percussionniste de l'ensemble, il a imaginé une suite en cinq mouvements Pentephonos.

Une fois la musique écrite, il s'est aperçu que les deux premières pièces étaient animées par deux forces complémentaires : le son et la danse.

On retrouve l'idée de dialectique, et aussi celle de "sonate" virtuelle avec ses deux thèmes.