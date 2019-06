" Pentamerone " pour quatuor à cordes de Dahae Boo (5/5)

« Pentamerone » pour quatuor à cordes de Dahae Boo

Interprété par le Quatuor Bela :

Julien Dieudegard et Frédéric Aurier, violons, Julian Boutin, alto et Luc Dedreuil, violoncelle

Rediffusion de la création enregistrée le 14 mars 2018 à Radio France

Cinquième Jour

Dahae Boo a mis un point d’honneur à nous parler de sa musique en français, langue toute nouvelle pour elle, car « parler la langue du pays dans lequel je vis et étudie me permet aussi de penser ma musique plus clairement ! ».

Pentamerone est sa troisième page pour quatuor à cordes : la sonorité de cette formation lui tient particulièrement à cœur.

Elle aime la diversité des couleurs qui se dégage des instruments de cette famille ! Elle joue sur les sons bruités des instruments autant que sur les sons plus "conventionnels".