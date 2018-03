" Pentamerone " de Dahae Boo pour quatuor à cordes (2/5)

« Pentamerone » de Dahae Boo pour quatuor à cordes

Interprété par le Quatuor Bela :

Julien Dieudegard et Frédéric Aurier, violons - Julian Boutin, alto et Luc Debreuil, violoncelle

Création enregistrée le 14 mars 2018 à Radio France

Deuxième Jour

Avec le quatuor Pentamerone de Dahae Boo, le quatuor Béla ouvre un nouveau chapitre de sa collaboration à nos miniatures radiophoniques.

Pour pénétrer les finesses, les spécificités de la partition de Dahe Boo, il a fallu un vrai dialogue, qui s’est fait le jour de l’enregistrement en studio.

Frédéric et Julian, violoniste et altiste du quatuor nous le disent. Dahae Boo a beaucoup aimé ce moment d’échange.

Elle a pu profiter de l’expérience des musiciens, car sa pratique du violon est très ancienne et relativement rudimentaire (elle a joué du violon quand elle était enfant) !