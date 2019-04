" One bird, one tree " pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao (5/5)

« One bird, one tree » pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao

Interprété par Wang Ying-Chieh (erhu), Fanny Vicens (accordéon) et Wilhem Latchoumia (piano)

Rediffusion de la Création enregistrée à Radio France le 14 novembre 2017

Bagatelle 5

La poétesse américaine Emily Dickinson s’y entendait à faire chanter la nature, les fleurs, les arbres, le vent.

La compositrice Lin-Ni Liao est douée de la même sensibilité, et c’est à la joueuse de erhu Ying Chieh Wang que la compositrice confie par exemple les sons du vent dans la 5ème Bagatelle : un son détimbré, presque soufflé et riche en harmoniques. On est loin des sons habituellement produits par cet instrument à deux cordes dans la musique traditionnelle chinoise.

Lin-Ni Liao connaît la vièliste Ying Chieh Wang depuis de longues années. En revanche son intérêt pour les instruments traditionnels chinois est beaucoup plus récent !

Mais grâce à l’engagement de cette soliste pour la musique contemporaine, elle en est maintenant à sa deuxième pièce pour Erhu…