" One bird, one tree " pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao (4/5)

« One bird, one tree » pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao

Interprété par Wang Ying-Chieh (erhu), Fanny Vicens (accordéon) et Wilhem Latchoumia (piano)

Rediffusion de la Création enregistrée à Radio France le 14 novembre 2017

Bagatelle 4

Chaque jour, les musiciens sollicités par la compositrice Lin-Ni Liao déclinent un aspect de One Bird, one Tree.

Chaque miniature est une façon renouvelée d’envisager la relation entre la vièle traditionnelle chinoise (le erhu), l’accordéon et le piano. Chaque tableau a sa vie propre, et c’est pour cette raison qu’il porte le titre de Bagatelle.

Comme d’autres pièces du même type dans la musique de Lin-Ni Liao, ces Bagatelles sont des pièces à l’utilisation très libre.

Les musiciens peuvent les intercaler entre d’autres compositions. Ce sont des interludes, comme les musiciens baroques en concevaient. Libres à eux d’en jouer une, deux, trois… ou la totalité, lors d’un même concert.