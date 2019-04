" One bird, one tree " pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao (3/5)

« One bird, one tree » pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao

Interprété par Wang Ying-Chieh (erhu), Fanny Vicens (accordéon) et Wilhem Latchoumia (piano)

Rediffusion de la Création enregistrée à Radio France le 14 novembre 2017

Bagatelle 3

La poésie, la peinture et les phénomènes naturels sont très souvent des sources d’inspiration pour la compositrice Lin-Ni Liao.

Cette fois-ci, c’est la poésie d’Emilie Dickinson qui lui a inspiré ses cinq Bagatelles, toutes traversées par les jeux de lumière et d’ombre propres à cette poésie, et la façon dont l’écrivaine américaine dispose les mots sur la page.

Il a fallu aux trois interprètes une écoute très fine pour entrer dans ces pièces très délicates. Lin-Ni Liao a réuni là un superbe trio de chambre. Elle-même pianiste, la compositrice avait très envie pour cette pièce d’explorer le jeu dans le piano, le jeu sur les cordes. Wilhem Latchoumia a dû par conséquent imaginer quels sons la compositrice entendait intérieurement !