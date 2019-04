" One bird, one tree " pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao (2/5)

« One bird, one tree » pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao

Interprété par Wang Ying-Chieh (erhu), Fanny Vicens (accordéon) et Wilhem Latchoumia (piano)

Rediffusion de la Création enregistrée à Radio France le 14 novembre 2017

Bagatelle 2

C’est à un jeu de résonances que nous invite la compositrice Lin-Ni Liao cette semaine avec ses cinq Bagatelles pour Erhu, accordéon et piano. Résonance avec l’univers poétique d’Emily Dickinson, découvert il y a deux ans, et qui depuis ne quitte plus la musicienne, au point d’imprégner plusieurs de ses œuvres. Lin-Ni liao a eu quelque sorte trouvé son alter ego littéraire.

Dans ces Bagatelles poétiques, chacun des musiciens du trio nous surprend par des modes de jeu inhabituels.