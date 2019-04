" One bird, one tree " pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao (1/5)

« One bird, one tree » pour erhu, accordéon et piano de Lin-Ni Liao

Interprété par Wang Ying-Chieh (erhu), Fanny Vicens (accordéon) et Wilhem Latchoumia (piano)

Rediffusion de la Création enregistrée à Radio France le 14 novembre 2017

Bagatelle 1

“One note

From one bird

Is better than

A million words”

C’est ce qu’on peut lire dans le recueil de poèmes d’Emily Dickinson « The gorgeous Nothings ».

Ces deux vers sont une invitation à l’épure, comme le sera toute cette semaine la musique de Lin-Ni Liao pensée pour trois solistes de haut vol.

Une invitation à l’épure, mais aussi une exploration des timbres des instruments dans des nuances toujours très fines, et un jeu de correspondances entre les lumières et les sons. Il se trouve que Lin-Ni Liao est douée de synesthésie !