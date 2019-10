" Omega Suite " pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo (5/5)

« Omega Suite » pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo

Sur des poèmes de Federico Garcia Lorca et Bitoriano Gandiaga

Interprété par l’Ensemble C Barré et Marie-Georges Monet, chant

Direction Sébastien Boin

Rediffusion de la Création enregistrée le 15 janvier 2016

Cinquième poème /Lorca

Parallèlement à la musique, Félix Ibarrondo a étudié la philosophie et la théologie, et quand il parle de transcendance et de vision au sujet de la musique, il pèse ses mots. Une vision de la mort, c'est précisément ce que propose le cinquième et dernier poème qui est au coeur de la 5ème mélodie de son Omega Suite, un poème de Lorca justement intitulé Omega et qu'on peut considérer comme une anticipation de la mort de Lorca lui-même.

V] Omega | Poemas para los muertos | Federico García Lorca

Las hierbas.

Yo me cortaré la mano derecha.

Espera.

Las hierbas.

Tengo un guante de mercurio y otro de seda.

Espera.

¡ Las hierbas !

No solloces. Silencio, que no nos sientan.

Espera.

¡Las hierbas !

Se cayeron las estatuas

al abrirse la gran puerta.

¡¡ Las hierbas !!