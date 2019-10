" Omega Suite " pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo (4/5)

« Omega Suite » pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo

Sur des poèmes de Federico Garcia Lorca et Bitoriano Gandiaga

Interprété par l’Ensemble C Barré et Marie-Georges Monet, chant

Direction Sébastien Boin

Rediffusion de la Création enregistrée le 15 janvier 2016

Quatrième poème /Gandiaga

Ne comptez pas sur Félix Ibarrondo pour vous donner les clefs de sa musique, d'abord parce que l'intuition guide son imagination, et peut-être aussi parce que tout simplement la cuisine du compositeur ne lui semble pas mériter d'être exposée aux regards et aux oreilles. Ce que Félix Ibarrondo aime faire en revanche, c'est rendre hommage aux deux poètes chez qui il est allé puiser pour les mélodies de son Omega Suite. Pour la quatrième mélodie, il s'est souvenu d'un poème de Bitoriano Gandiaga, le poète basque.

IV] Ellori (n°129 et 130) | Bitoriano Gandiaga

ARIMA,

bakarrik,

soiñaren barnean.

Illunabarra da.

Ta ez dago argirik

nire biotzean.

UREN zurrunbillo

nabar bat legezko.