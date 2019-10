" Omega Suite " pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo (3/5)

« Omega Suite » pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo

Sur des poèmes de Federico Garcia Lorca et Bitoriano Gandiaga

Interprété par l’Ensemble C Barré et Marie-Georges Monet, chant

Direction Sébastien Boin

Rediffusion de la Création enregistrée le 15 janvier 2016

Troisième poème /Lorca

Le Duende, l'âme du Cante Jondo andalou, souffle à sa manière sur les mélodies qui forment l'Omega Suite de Félix Ibarrondo. Et la poésie de Lorca n'est pas pour rien dans ce duende, ce souffle poétique que Félix Ibarrondo a reçu en partage. C'est sensible dans sa façon de lire le poème de Lorca intitulé Ay ! que chante aujourd'hui Marie Georges Monet aux côtés de l'Ensemble C-Barré.

III] ¡ Ay ! | Federico García Lorca

El grito deja en el viento

una sombra de ciprés.

(Dejadme en este campo llorando.)

Todo se ha roto en el mundo.

No queda más que el silencio.

El horizontal sin luz está mordido de hogueras.

(Ya os he dicho que me dejeis en este campo llorando.)