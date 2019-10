" Omega Suite " pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo (2/5)

« Omega Suite » pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo

Sur des poèmes de Federico Garcia Lorca et Bitoriano Gandiaga

Interprété par l’Ensemble C Barré et Marie-Georges Monet, chant

Direction Sébastien Boin

Rediffusion de la Création enregistrée le 15 janvier 2016

Deuxième poème /Gandiaga

Félix Ibarrondo est venu vivre à Paris à la fin des années 1960. Il n'en n'a pas moins gardé le lien avec ses racines au pays basque. C'est d'ailleurs vers un poète du pays basque qu'il a connu autrefois, Bitoriano Gandiaga, qu'il s'est tourné dans deux des cinq mélodies de son cycle Omega Suite pour voix et ensemble instrumental.

Cette suite a son cheminement propre. De poème en poème, l'idée d'une destinée humaine douloureuse se dessine. Le poème d'aujourd'hui Ellori, nous emmène dans la campagne du pays basque espagnol.

II] Ellori (n°105) | Bitoriano Gandiaga

ZURE irudia

arantzan.

Arantza

gure

bizitzan.

Geure irudi bat

ikusi dogu

irudi

samin

orretan.