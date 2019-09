" Omega Suite " pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo (1/5)

« Omega Suite » pour voix de femme et ensemble instrumental de Félix Ibarrondo

Sur des poèmes de Federico Garcia Lorca et Bitoriano Gandiaga

Interprété par l’Ensemble C Barré et Marie-Georges Monet, chant

Direction Sébastien Boin

Rediffusion de la Création enregistrée le 15 janvier 2016

Premier poème /Lorca

La poésie de Lorca est présente dans plusieurs compositions de Félix Ibarrondo, et jusque dans sa Suite Omega, les cinq miniatures qu'il a imaginées en 2016, pour les musiciens de l'Ensemble C-Barré. Le quatre-vingtième anniversaire de la mort de Lorca a servi de prétexte à la composition. Félix Ibarrondo a renoué avec grand plaisir avec le poète et a choisi d'ouvrir ce cycle de mélodies chantées par Marie-Georges Monet sur un poème buccolique et léger en apparence de Lorca..

I] Noche | Suite para piano y voz emocionada | Federico García Lorca

Rasgos

AQUEL camino

sin gente...

Aquel camino.

Aquel Grillo

sin hogar...

Aquel grillo.

Y esta esquila

que se duerme...

Esta esquila.