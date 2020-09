" Ombres portées " pour contrebasse de Daniel D'Adamo (5/5)

Rediffusion du puzzle sonore "Ombres portées" pour contrebasse de Daniel D'Adamo, interprété par Florentin Ginot créé le 18 février 2017 en concert au Festival Présences de Radio France.

" Ombres portées " pour contrebasse de Daniel D'Adamo

Créée par Florentin Ginot, contrebasse.

Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 25 janvier 2017, puis créée en public le samedi 18 février à Radio France.

Cinquième "Ombre portée" :

Plus le corps d'un instrument est volumineux, plus ses ombres sont portées. C'est à partir de ce postulat que Daniel D'Adamo a imaginé ses cinq miniatures pour contrebasse.

Chaque miniature projette sa lumière sur certains traits caractéristiques, certaines ressources sonores de l'instrument. Daniel D'Adamo tire le portrait de la contrebasse en cinq clichés, grâce au jeu virtuose et délié du jeune contrebassiste Florentin Ginot. Et c'est justement de virtuosité qu'il est question dans la cinquième et dernière "Ombre portée".