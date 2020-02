" Ombres indécises " pour six musiciens de Sina Fallahzadeh (1/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, les cinq tableaux de Ombres Indécises, une suite instrumentale du compositeur Sina Fallahzadeh imaginée pour l’ensemble Cairn. En collaboration avec la Muse en Circuit / Alfortville (CNCM)

« Ombres indécises » pour six musiciens de Sina Fallahzadeh

Interprété par l’Ensemble Cairn, direction Guillaume Bourgogne

En collaboration avec le CNCM(Centre National de Création Musicale) - La Muse en Circuit

Création enregistrée le 10 décembre 2019 à Alfortville

Premier tableau

Sina Fallahzadeh est un jeune compositeur d’origine iranienne installé à Paris.

Pour nos miniatures, il imaginé une suite instrumentale qui sollicite un orchestre en miniature : le piano, le violon et le violoncelle, la flûte, la clarinette et un accordéon microtonal. La microtonalité est en soi une couleur, ou disons une palette de couleurs particulière. Elle installe une sorte de flou harmonique et ajoute aux ombres de ces cinq pièces leur caractère indécis.

Fanny Vicens, accordéoniste de Cairn, parle de jeux d’ombres et de lumières qui traversent les miniatures de Sina Fallahzadeh. Le compositeur lisait le Mahabharata hindou au moment de composer cette suite, ce moment où Arjuna justement invoque les Ombres Indécises.

Premier tableau : une toccata en forme de perpetuum mobile !