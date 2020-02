" Okno " de Rocio Cano Valiño (4/5)

La compositrice de la semaine dans Création Mondiale s'appelle Rocio Cano Valiño. Elle a réalisé ses cinq miniatures électroacoustiques baptisées "Okno" pour les programmes de France Musique, et pour une diffusion en concert sur la prochaine édition du festival Présences.

En collaboration avec le GRM

Création publique au festival Présences le 14 février 2020

L'Eté dernier, Rocio Cano Valiño a profité d'un séjour dans son pays en Argentine, pour enregistrer des sons de machines, grâce au micro et au magnétophone. La manipulation de ces objets entre évidemment dans la fabrication de la musique. De mécanique, l'outil d'une certaine façon devient humain, puisqu'il est utilisé par un humain.

Rocio Cano Valiño tient beaucoup à la physiqualité des sons. Elle s'est aperçue que l'utilisation du magnétophone et de la bande rendait les sons beaucoup plus vivants, à cause aussi du geste ! Chacune de ses miniatures joue sur les contrastes, les plans, l'espace...

Les 5 tableaux de " Okno " ont été imaginés non seulement pour nos programmes mais aussi pour être diffusés lors d'un concert du Festival Présences, et son édition 2020. Ce sera le 14 février au studio 104 de Radio France. Lors de ce concert du GRM, sa musique rencontrera celle de Jonathan Harvey, Ivo Malec, Laurence Osborn et George Benjamin.