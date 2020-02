" Okno " de Rocio Cano Valiño (2/5)

La compositrice de la semaine dans Création Mondiale s'appelle Rocio Cano Valiño. Elle a réalisé ses cinq miniatures électroacoustiques baptisées "Okno" pour les programmes de France Musique, et pour une diffusion en concert sur la prochaine édition du festival Présences.

« Okno » de Rocio Cano Valiño

En collaboration avec le GRM

Création publique au festival Présences le 14 février 2020

Module 2

Rocio Cano Valiño n'est pas une inconnue au GRM parisien. Elle a été lauréate du Concours Banc d'Essai l'année dernière, et a eu la chance de pouvoir créer l'une de ses pièces dans l'acousmonium du GRM à l'auditorium Saint-Germain à Paris.

En novembre dernier, elle a retrouvé avec plaisir les machines du GRM pour réaliser les miniatures qui ponctuent nos programmes cette semaine.

Les 5 tableaux de " Okno " ont été imaginés non seulement pour nos programmes mais aussi pour être diffusés lors d'un concert du Festival Présences, et son édition 2020. Ce sera le 14 février au studio 104 de Radio France.

Lors de ce concert du GRM, sa musique rencontrera celle de Jonathan Harvey, Ivo Malec, Laurence Osborn et George Benjamin.