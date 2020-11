" Nouvelles du Monde Après " de Michèle Reverdy (1/5)

Une archive dans Création Mondiale cette semaine ! Michèle Reverdy a imaginé en 1998 pour nos programmes des mélodies à deux voix sur un poème de Christian Doumet, ses Nouvelles du Monde après : cinq strophes qui nous projettent dans un Moyen Orient dévasté, traversé par la guerre et l'exil.

« Nouvelles du Monde d’après » de Michèle Reverdy

Sur un texte de Christian Doumet pour deux voix et cinq instruments

Maryseult Wieszoreck & Jacques Bona, voix

Ensemble Instrumental du CNSMdP dirigé par Pascal Rophé

Rediffusion d’une commande créée en 1999

" Nouvelles du Monde Après ", premier fragment

Michèle Reverdy est une compositrice très sensible à la littérature. Son oeuvre est naturellement traversée par d'intenses collaborations avec des écrivains et poètes.

Le cycle de mélodies qui va ponctuer notre semaine sur France Musique en est un exemple. Les _Nouvelles du monde après_ont été imaginées à partir d'un poème de Christian Doumet, écrivain avec qui la compositrice a noué des liens d’amitié et de fidélité artistique. L’écrivain a écrit sur mesure un poème en spirale, hanté par la guerre et l'exil, avec des retours de thèmes d'une strophe à l’autre. Ecrivain et compositrice ont joué ensemble le jeu du puzzle sonore !