" Noctiluca " pièce électroacoustique de Loïse Bulot (1/5)

« Noctiluca » pièce électroacoustique de Loïse Bulot Création enregistrée au GRM à Radio France en octobre 2017

Premier tableau :

Noctiluca nous emmène dans le monde des algues sous-marines, des phyto-planctons bio-luminescents qui évoquent aussi à la compositrice l’univers des étoiles et de la voûte céleste.

Loïse Bulot est compositrice et artiste visuelle. Sa musique naît souvent d’images, de formes, de couleurs, et avant de s’enfermer dans le studio mis à sa disposition par le GRM, pour superposer les couches de sons qu’elle souhaitait mettre en résonance, elle a dessiné dans un carnet bleu toutes les images qui lui venaient à l’esprit en même temps que les sons… On est tout près de la partition graphique !