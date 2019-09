" Morpho " de Manon Lepauvre (3/5)

« Morpho » de Manon Lepauvre

Pour accordéon et deux percussionnistes

Interprété par l’EnsembleK/D/M :

Aurélien Gignoux : percussion, Adélaïde Ferrière : percussion & Anthony Millet : accordéon

Création enregistrée le 04 juillet 2019 au Conservatoire Edgard Varèse de Gennevilliers

Troisième tableau : COUEPIA

La percussion est un univers à peu près aussi foisonnant que la forêt amazonienne, cette forêt que Manon Lepauvre revisite après avoir lu le roman Le " Zoo de Mengelé " de l’écrivain norvégien Gert Nygardshaug.

Ce n’est donc pas tout à fait un hasard si la jeune compositrice Manon Lepauvre a choisi la percussion pour suggérer en musique la luxuriance de cette forêt.

Dans l’auditorium du conservatoire de Gennevilliers le 04 juillet dernier, Adélaïde Ferrière et Aurélien Gignoux évoluaient chacun autour d’un dispositif singulier : le marimba, le vibraphone et autour des objets et accessoires (ports de fleurs, bouteilles en verre, galets et autres) !

C’est le marimba qui donne à cette troisième miniature végétale sa couleur.