« Mogari » de Didier Rotella (1/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, Mogari, une pièce pour quatre instruments et électroniques de Didier Rotella, taillée sur mesure pour l'ensemble bordelais Proxima Centauri

« Mogari » de Didier Rotella

Pour quatre instruments et électronique

EnsembleProxima Centauri

Marie-Bernadette Charrier (saxophone), Sylvain Millepied (flûte), Benoît Poly (percussion), Didier Rotella (piano), Christophe Havel (électronique)

Création enregistrée à Radio France le 24 février 2021

Fragment 1

Mogari est un mot japonais qui renvoie à une coutume ancestrale, celle des funérailles, et de l’accompagnement du défunt sur un temps très long, jusqu’à la mise au tombeau. Cet ensemble de rites fait alterner des moments qui n’ont rien à voir avec la mort et qui sont destinés à apporter aux vivants et aux esprits un apaisement, au moment où l’âme du défunt rejoint les esprits et la mer qui entoure le Japon.