" Métamorphoses sur un thème de Wolfgang Rihm ", de Robert Piéchaud (1/5)

«Métamorphoses sur un thème de Wolfgang Rihm», pour Septuor à cordes, de Robert Piéchaud

Interprété par l’Ensemble l’Itinéraire, direction Antonin Rey

Création enregistrée à Radio France le 23 novembre 2018

Premier Mouvement : Le Cercle (Fantaisie)

Sur la scène de notre studio le 23 novembre un très beau cercle : sept musiciens et musiciennes disposés de façon symétrique autour de la contrebasse et du chef d'orchestre : deux violons, deux altos et deux violoncelles.

, © Robert Piéchaud

Sept est un nombre un peu magique qui permet toutes sortes de jeux. Dans ce fragment aux allures improvisées, le thème emprunté aux Hölderlin-Fragmente du compositeur Wolfgang Rihm circule de façon particulière.

, © Robert Piéchaud

Robert Piéchaud parle d'eau vive, de courant électrique qui circule d'un musicien à l'autre !