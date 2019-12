" Mécano " de Florent Colautti (5/5)

« Mécano » de Florent Colautti

Pièce électroacoustique réalisée en collaboration avec le GRM

Création enregistrée en octobre 2019

Mécano 5

Si la mécanique et la fabrication intéressent beaucoup Florent Colautti, c'est parce qu'il est aussi luthier à ses heures. Il invente des instruments, qui sont à la fois acoustiques et électroniques ; sortes d'hybrides, qui demandent évidemment des heures de réflexion et d'élaboration. Il met à profit pour cela ses savoirs-faire de musicien et d'architecte, puisqu'il a étudié les deux. Chaque nouvel instrument amène avec lui de nouveaux modes de jeu. Dans Mécano, pas d'instruments de musique, ni acoustiques, ni électroniques, ni hybrides, mais des mécanismes, qui sont explorés comme des instruments, avec des modes de jeu spécifiques.