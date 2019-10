" Matriochkas " pour mezzo-soprano et 4 musiciens de Seongmi Kim (2/5)

« Matriochkas » pour mezzo-soprano et 4 musiciens de Seongmi Kim

Interprété par Isabel Soccoja, mezzo-soprano

et l’Ensemble Aleph, direction Michel Pozmanter

avec Belinda Peake, alto / Jean-Charles François, percussions / Gille Burgos, flûte / Théo Ould, accordéon

Création enregistrée le 14 septembre 2019 à Radio France

, © Tyrone MG. Universidad de las Artes

Deuxième Matriochka

Les poupées russes on le sait sont un jeu sur les différences et les ressemblances, en même temps qu’un jeu sur les proportions.

Chaque miniature, chaque Matriochka de Seongmi Kim joue avec notre mémoire. Chacune a sa spécificité, et pourtant quelle ressemblance ! Il y a de quoi s’y perdre, d’autant que la compositrice aime brouiller les pistes. Elle s’amuse par exemple à décaler la pulsation, le rythme . Heureusement, il y avait pour mettre en place la musique le chef Michel Pozmanter. Présence indispensable !