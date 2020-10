" Matriochkas " pour mezzo-soprano et 4 musiciens de Seongmi Kim (1/5)

La compositrice de la semaine dans Création Mondiale est Seongmi Kim. Elle est Coréenne et vit aujourd’hui en Equateur. Avec l’Ensemble Aleph, elle nous emmène cette semaine dans le monde poétique de ses Matriochkas.

« Matriochkas » pour mezzo-soprano et 4 musiciens de Seongmi Kim

Interprété par Isabel Soccoja, mezzo-soprano

et l’Ensemble Aleph, direction Michel Pozmanter

Création enregistrée le 14 septembre 2019 à Radio France

Belinda Peake, alto / Jean-Charles François, percussions / Gille Burgos, flûte / Théo Ould, accordéon

, © Tyrone MG. Universidad de las Artes

Première Matriochka

Seongmi Kim parle quatre langues : le coréen, l’anglais, le français (car elle a vécu près de 10 ans en France) et aujourd’hui l’espagnol. Elle ne s’est pas encore mise au russe, mais elle a choisi l’idée de matriochkas, des poupées russes, pour répondre au défi formel de nos miniatures radiophoniques. Une façon d’aller du plus grand au plus petit, du plus complexe au plus épuré.

Ces " Matriochkas " mettent en scène une voix et quatre instruments : cinq musiciens qui plutôt que de jouer ensemble respirent ensemble, car la respiration est le fil rouge de cette musique délicate.