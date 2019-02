« Marches & Feintes » de Denis Chouillet (Rediffusion 2/5)

« Marches & Feintes » de Denis Chouillet

Interprétée par Denis Chouillet, piano

Rediffusion de la création enregistrée le 29 septembre 2016

Miniature 2 : "Cycles en bord de Sévre"

Denis Chouillet est pianiste-compositeur. Comme les musiciens du 17ème siècle, il improvise, compose et interprète aussi la musique pensée par d'autres, et cette trilogie lui va bien !

Il griffonne depuis longtemps dans des cahiers de brouillon et aime dire que certaines des graines qu'il sème là, entre les pages, prolifèrent et poussent. La suite des "Marches et Feintes" qu'il a imaginées pour cette émission a « poussé » comme ça jusqu'à former un puzzle autour du thème de l'eau, des reflets, des souvenirs.

Deuxième pièce du puzzle aujourd'hui : "Cycles en bord de Sèvre"