« Mar sin fondo » de José Manuel Lopez Lopez (5/5)

Dans Création Mondiale cette semaine "Mar sin fondo », une nouvelle page du compositeur espagnol José Manuel Lopez Lopez pensée pour le duo de guitare Lallement-Marques

« Mar sin fondo » de José Manuel Lopez Lopez

Pour duo de guitares, in Memoriam Francisco Iovino

Par le Duo Lallement-Marques - Estelle Lallement & Filipe Marques

Création enregistrée le 19 mai / La Muse en circuit

Cinquième Fragment :

On imagine souvent les compositeurs d’aujourd’hui, notamment ceux qui ont étudié la composition assistée par l’ordinateur - et José Manuel Lopez Lopez en fait partie - comme des musiciens chercheurs quasi scientifiques, et qui ne laissent rien au hasard dans la musique qu’ils composent. En réalité, notre compositeur de la semaine aime les jeux de hasard, et sa musique naît souvent d’improvisations sur l’instrument : le piano souvent, la guitare en l’occurrence ici, l’instrument premier de José Manuel Lopez Lopez.