« Mar sin fondo » de José Manuel Lopez Lopez (1/5)

Dans Création Mondiale cette semaine "Mar sin fondo », une nouvelle page du compositeur espagnol José Manuel Lopez Lopez pensée pour le duo de guitare Lallement-Marques

« Mar sin fondo » de José Manuel Lopez Lopez

Pour duo de guitares, in Memoriam Francisco Iovino

Par le Duo Lallement-Marques - Estelle Lallement & Filipe Marques

Création enregistrée le 19 mai / La Muse en circuit

Premier Fragment :

« Mar sin fondo » est dédiée à Franciso Iovino, compositeur-chercheur disparu il y a quelques mois et que José Manuel Lopez Lopez a bien connu, au moment où il étudiait à l’IRCAM à Paris.

"La mer sans fond » correspond à l’état dans lequel le compositeur se trouvait à un moment donné, littéralement submergé par la composition… Il s’en était ouvert auprès de Francisco Iovino en utilisant cette formule imagée.

Francisco Iovino et José Manuel Lopez Lopez partageaient leur goût pour la recherche instrumentale et l’écriture polyphonique, que l’informatique musicale et l’électronique favorisent.

Dans cette suite de pièces, le compositeur n’utilise pas l’électronique, mais la profusion de détails, l’apparence polyphonique de l’écriture a sa source sans doute dans l’approche du son induite par l’électronique.