« Lorca Fragments » pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes (Rediffusion 5/5)

« Lorca Fragments » pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes Interprété par l’Ensemble l’Itinéraire : Avec Julie Brunet-Jailly flûte, Bogdan Sydorenko clarinette, Lucia Peralta alto, Myrtille Hetzel violoncelle et Elisabetta Giorgi harpe Dirigé par Léo Margue Rediffusion de la création enregistrée le 10 décembre 2016 à Radio France

Fragment N°5

Si la musique n’était qu’une affaire de tête, de cerveau, cela se saurait ! Michelle Agnes Magalhaes revendique haut et fort l’implication du corps dans la musique, elle qui est pianiste improvisatrice et qui malaxe les sonorités sur son clavier. Elle a trouvé chez Lorca un écho à cette préoccupation quand il parle de Duende dans la création. « Le Duende monte par le dedans, depuis la plante des pieds » ( FG lorca / "Jeu et Théorie du Duende" ) Qui dit corps, dit aussi spontanéité et souvent perte de contrôle… Les musiciens de l’Ensemble l’Itinéraire en ont pris la mesure, en interprétant les Lorca Fragments. Les préparations des instruments grâce à des morceaux d’aluminium, des pâtes à fixe, des bouchons de liège… rendent le jeu souvent incertain et aléatoire. Chaque prise d’enregistrement, chaque version est différente.

Retrouvez les Lorca Fragments de la compositrice au concert :

Jeudi 29 mars à 20h, à l’Auditorium du Conservatoire de Bourg-la-Reine, 11-13 boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine.

Le programme : Juan del Encina : extrait du Cancionero de Palacio pour choeur d’enfants et harpe / Tristan Murail : Unanswered question pour flûte / Michèle Agnes Magalhaes : Lorca Fragments pour 5 instruments /Tristan Murail : Une lettre de Vincent pour flûte et violoncelle / Michèle Agnes Magalhaes : Canciones españolas antiguas, recueillies par Federico Garcia Lorca pour petit ensemble et choeur d'enfants

Ensemble L'itinéraire : Julie Brunet-Jailly, flûte, Joris Rühl, clarinette, Lucia Peralta, alto, Myrtille Hetzel, violoncelle, Elisabetta Giorgi, harpe.

Le choeur d’enfants du conservatoire ( direction Emmanuelle Dubosc ) Direction Leo Margue