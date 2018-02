« Lorca Fragments » pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes (Rediffusion 4/5)

« Lorca Fragments » pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes Interprété par l’Ensemble l’Itinéraire : Avec Julie Brunet-Jailly flûte, Bogdan Sydorenko clarinette, Lucia Peralta alto, Myrtille Hetzel violoncelle et Elisabetta Giorgi harpe Dirigé par Léo Margue Rediffusion de la création enregistrée le 10 décembre 2016 à Radio France

Fragment N°4

Michelle Agnes Magalhaes n’est pas brésilienne pour rien ! Elle a gardé de sa culture le goût pour le masque, le déguisement, et quand elle compose pour des instruments de musique, elle aime tricher avec les sonorités et surtout jouer avec nos perceptions. Elle s’emploie à masquer les sonorités communes des instruments de musique à l’intérieur de sonorités plus complexes, ambivalentes, qui correspondent à ce que Lorca appelait le son noir dans le flamenco. « Or, tout ce qui a du son noir, a du Duende » ("Jeu et Théorie du Duende ", FG Lorca)

Retrouvez les Lorca Fragments de la compositrice au concert :

Jeudi 29 mars à 20h, à l’Auditorium du Conservatoire de Bourg-la-Reine, 11-13 boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine.

Le programme : Juan del Encina : extrait du Cancionero de Palacio pour choeur d’enfants et harpe / Tristan Murail : Unanswered question pour flûte / Michèle Agnes Magalhaes : Lorca Fragments pour 5 instruments /Tristan Murail : Une lettre de Vincent pour flûte et violoncelle / Michèle Agnes Magalhaes : Canciones españolas antiguas, recueillies par Federico Garcia Lorca pour petit ensemble et choeur d'enfants

Ensemble L'itinéraire : Julie Brunet-Jailly, flûte, Joris Rühl, clarinette, Lucia Peralta, alto, Myrtille Hetzel, violoncelle, Elisabetta Giorgi, harpe.

Le choeur d’enfants du conservatoire ( direction Emmanuelle Dubosc ) Direction Leo Margue