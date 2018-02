« Lorca Fragments » pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes (Rediffusion 2/5)

« Lorca Fragments » pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes Interprété par l’Ensemble l’Itinéraire : Avec Julie Brunet-Jailly flûte, Bogdan Sydorenko clarinette, Lucia Peralta alto, Myrtille Hetzel violoncelle et Elisabetta Giorgi harpe Dirigé par Léo Margue Rediffusion de la création enregistrée le 10 décembre 2016 à Radio France

Fragment N°2

Le Duende, c’est le mot-clef des miniatures de Michelle Agnes Magalhaes, de ses cinq Lorca Fragments écrits pour l’Itinéraire, en prenant en considération la spécificité de cet ensemble. Le Duende est partout : il est là – c’est en tout cas ce à quoi la musicienne aspire – aux moments fertiles de la composition, il traverse aussi le corps des musiciens quand ils jouent la musique de Michelle Agnes Magalhaes. Est-ce que pour autant les interprètes de ces miniatures poétiques avaient lu le traité de Lorca sur le Duende ? Pas forcément… d’ailleurs la notion du Duende parle à tous les musiciens. Bien que rattachée à la musique espagnole, et surtout au flamenco, c’est une notion universelle. L’imagination des musiciens est à l‘œuvre quand il s’agit de transformer les sonorités de leurs instruments grâce à tout un tas d’objets, de petites préparations qui rendent le jeu aléatoire.

Retrouvez les Lorca Fragments de la compositrice au concert :

Jeudi 29 mars à 20h, à l’Auditorium du Conservatoire de Bourg-la-Reine, 11-13 boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine.

Le programme : Juan del Encina : extrait du Cancionero de Palacio pour choeur d’enfants et harpe / Tristan Murail : Unanswered question pour flûte / Michèle Agnes Magalhaes : Lorca Fragments pour 5 instruments /Tristan Murail : Une lettre de Vincent pour flûte et violoncelle / Michèle Agnes Magalhaes : Canciones españolas antiguas, recueillies par Federico Garcia Lorca pour petit ensemble et choeur d'enfants

Ensemble L'itinéraire : Julie Brunet-Jailly, flûte, Joris Rühl, clarinette, Lucia Peralta, alto, Myrtille Hetzel, violoncelle, Elisabetta Giorgi, harpe.

Le choeur d’enfants du conservatoire ( direction Emmanuelle Dubosc ) Direction Leo Margue