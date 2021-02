« Lorca Fragments » pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes (4/5)

La compositrice de la semaine dans Création Mondiale est Michelle Agnes Magalhaes, compositrice brésilienne aujourd’hui installée en France. Elle nous emmène cette semaine avec les musiciens de l’Ensemble l’Itinéraire dans l’univers du poète Federico García Lorca et dans les couleurs du duende !

« Lorca Fragments » pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes

Interprété par l’Ensemble l’Itinéraire dirigé par Léo Margue

Julie Brunet-Jailly (flûte), Bogdan Sydorenko (clarinette), Lucia Peralta (alto), Myrtille Hetzel (violoncelle) et Elisabetta Giorgi (harpe)

Création enregistrée le 10 décembre 2016 à Radio France

Fragment N°4

Michelle Agnes Magalhaes n’est pas brésilienne pour rien ! Elle a gardé de sa culture le goût pour le masque, le déguisement, et quand elle compose pour des instruments de musique, elle aime tricher avec les sonorités et surtout jouer avec nos perceptions.

Elle s’emploie à masquer les sonorités communes des instruments de musique à l’intérieur de sonorités plus complexes, ambivalentes, qui correspondent à ce que Lorca appelait le son noir dans le flamenco. « Or, tout ce qui a du son noir, a du Duende » ("Jeu et Théorie du Duende ", FG Lorca)