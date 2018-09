" Long way " pour six voix de Silvia Borzelli (Rediffusion 5/5)

« Long way » pour six voix de Silvia Borzelli

Par Les Cris de Paris

Direction Geoffroy Jourdain

Rediffusion de la création enregistrée le 16 décembre 2016

Traduction de l'interview : Irène Beraldo

Cinquième tableau :Your sea

Pour refermer son cycle Long way sur le thème de la diaspora est les conditions de vie des réfugiés, Silvia Borzelli est revenue aux deux vers qui avaient ouvert lundi sa suite de miniatures :

Long way from home (Long périple loin de la maison) Maps on our backs (avec sur le dos des cartes)

Ce retour aux mots du début est une façon d'inscrire les cinq mouvements de Long Way dans une trajectoire. L'autre élément de cohésion de la suite, c'est la lenteur avec laquelle la musique de Long Way se déploie, une forme de pulsation interne qui irrigue l'ensemble du cycle.

Par ailleurs, Silvia Borzelli a une façon bien à elle d'aborder l'univers de la voix et du texte.

V.Your sea

Your Sea, Bahr. Our war, our Harb.

Long way from home

Maps on our backs

