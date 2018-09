" Long way " pour six voix de Silvia Borzelli (Rediffusion 3/5)

« Long way » pour six voix de Silvia Borzelli

Interprété par Les Cris de Paris

Direction Geoffroy Jourdain

Rediffusion de la création enregistrée le 16 décembre 2016

Traduction de l'interview : Irène Beraldo

troisième tableau :Just

Les vers de la poétesse palestinienne Jehan Bseiso extraits de son poème No search, no rescue forment la matière première de la suite de miniatures imaginées en 2016 par Silvi Borzelli pour les Cris de Paris.

Comme chaque jour, ces vers sont associés à des éléments de textes extraits de témoignages de réfugiés. A chaque fois que ces éléments de reportage apparaissent, des voix parlées surgissent à l'intérieur du chant, comme pour dessiner deux plans de réalité. Dans ce troisième mouvement, la compositrice a intégré des éléments de réalité très concrets qui résonnent avec ce qu'on entend ou ce qu'on lit au quotidien : notamment le prix exorbitant dépensé par les candidats à l'exil.

III.Just

Just take the boat In front of you : Bahr Behind you : Harb And the border, closed You buy death for 1.000 (dollars) We paid 600 hundred dollars, from there to here 2000 (dollars), per person. 4)

