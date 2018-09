" Long way " pour six voix de Silvia Borzelli (Rediffusion 2/5)

« Long way » pour six voix de Silvia Borzelli

Interprété par Les Cris de Paris

Direction Geoffroy Jourdain

Rediffusion de la création enregistrée le 16 décembre 2016

Traduction de l'interview : Irène Beraldo

Deuxième tableau :Nasreen

Trois voix de femmes, trois voix d'hommes pour dire l'indicible : les conditions de vie, de survie des réfugiés de par le monde.

Silvia Borzelli a choisi les voix humaines pour que la parole de ces réfugiés soit entendue. Elle a recueilli dans des reportages ou interviews quelques phrases, quelques mots, aujourd'hui par exemple le témoignage de Nasreen, jeune artiste peintre de trente ans d'origine palestinienne et syrienne.

Silvia Borzelli tisse ces mots avec quelques vers d'un poème de Jehan Bseiso "No Search, no rescue" une poétesse à découvrir absolument !

II.Nasreen How do we overcome war and poverty only to drown in your sea ?

[Nasreen] : Because of our strong will, our will to live, we stayed all this time. We were refugees from Palestine to Syria and now refugees from Syria to Turkey. I decided to leave Syria to do something for myself, to make the beautiful things I want, just to live, nothing more. 3)

RDV le samedi 23h30 pour la coda de ce nouveau puzzle en forme de portrait...