" Long way " pour six voix de Silvia Borzelli (Rediffusion 1/5)

« Long way » pour six voix de Silvia Borzelli

Interprété par Les Cris de Paris

Direction Geoffroy Jourdain

Rediffusion de la création enregistrée le 16 décembre 2016

Traduction de l'interview : Irène Beraldo

Premier tableau :Long Way

Six voix sont venues remplir notre studio avec une musique dense et fragile à la fois.

Ces voix, ce sont celles des Cris de Paris, dirigés par Geoffroy Jourdain; un ensemble qui - s'il ne se consacre pas uniquement à la création contemporaine - cultive des relations privilégiées avec certains compositeurs.

Silvia Borzelli en était à l'époque (fin 2016), à sa troisième collaboration avec les Cris de Paris. Après une oeuvre pour choeur et une autre pour 16 voix, elle s'est lancée cette fois dans l'exploration d'un ensemble vocal plus réduit pour évoquer un sujet qui touche à la sphère de l'intime et qui pourtant concerne des milliers de gens aujourd'hui : ce thème, c'est celui de l'exil.

Dans ce premier mouvement, les voix parlées des chanteurs font résonner les témoignages de deux réfugiés, Fairuz, père de trois enfants d'origine yéménite et Omeima, petite fille d'origine syrienne.

I.Long way

Long way from home.

Maps on our backs.

[Fairuz] We had no choice, to save five lives is better than to remain there. He stayed back. We have nothing. 1)

[Omaima] My father is proud of me. He gives me the courage to speak up and to be eloquent. 2)

