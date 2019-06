" Liphyra " pour piano et électronique de Lara Morciano (3/5)

« Liphyra » pour piano et électronique de Lara Morciano

Interprété par Lara Morciano, piano et José Miguel Fernandez, Réalisateur en Informatique musicale

En partenariat avec le Centre National de Création Musicale la Muse en Circuit

Rediffusion de la création enregistrée le 2 février 2018

Troisième Tableau :

Dans notre studio ce 2 février 2018, il y avait bien un seul piano face à l’ordinateur de José Miguel Fernandez, le Réalisateur en Informatique Musicale, et une seule pianiste, la compositrice ! Et pourtant Liphyra met en présence deux pianos, un piano réel exploré sous tous ses angles par l’instrumentiste et un piano virtuel, conçu comme un double du piano !

Ne jamais se fier aux apparences donc ….

Il y a un peu de magie dans les métamorphoses animales de Liphyra, le papillon, et la magie se fait rarement toute seule… Elles est le résultat de petites astuces très technologiques qui portent des noms un peu barbares tels que transducteurs et captation gestuelle. A vos dictionnaires !!!