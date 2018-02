« Liphyra » pour piano et électronique de Lara Morciano (1/5)

« Liphyra » pour piano et électronique de Lara Morciano Interprété par Lara Morciano, piano et José Miguel Fernandez, Réalisateur en Informatique musicale En partenariat avec le Centre National de Création Musicale La Muse en Circuit Création enregistrée le 2 février 2018

Premier Tableau

La pianiste concertiste Lara Morciano a mis du temps à se décider à composer pour son instrument.

Le pas vient d'’être franchi avec Liphyra, qui ouvre son premier cycle pour piano. Ce pas, elle n’aurait pu le faire sans certaines conditions. La première de ces conditions c’était de jouer elle-même la pièce et d’explorer le piano d’une façon très particulière et originale, avec l’aide de l’électronique.

Le lien entre le clavier et les entrailles du piano, et l’ordinateur, ce sont les transducteurs qui le font, un mot un peu barbare qui parle évidemment à tous ceux qui manipulent l’électronique … Ces transducteurs ce sont les outils pas lesquels l’interaction entre la pianiste et le Réalisateur en Informatique Musicale - ici José Miguel Fernandez - se fait !

Mais il faut évoquer un deuxième outil, les capteurs, dissimulés dans les gants noirs très fins que portent la pianiste ; il y a de la captation gestuelle dans l’air !