« Light & Sight » de Hyun-Hwa Cho (4/5)

Dans Création Mondiale cette semaine Light and Sight, une pièce pour orgue et ensemble instrumental de la compositrice/organiste coréenne Hyun-Hwa Cho, toute nimbée de lumière !

« Light & Sight » de Hyun-Hwa Cho

Pour orgue et ensemble instrumental

Interprété par Hyun-Hwa Cho, orgue

& l’Ensemble 2e2m : Jean-Philippe Grometto (flûte), Véronique Fèvre (clarinette), Clément Delmas (vibraphone), Dorothée Nodé-Langlois (violon), David Simpson (violoncelle). Direction : Alphonse Cemin

Création enregistrée à l’Auditorium de Radio France le 29 février 2020

Quatrième tableau

Les jeux de lumière sont omniprésents dans " Light and Sight " et reposent bien évidemment sur les combinaisons réalisées entre l'orgue et les 5 instruments (clarinette, flûte, violon, violoncelle et vibraphone) . Hyun-Hwa Cho est organiste. Les combinaisons de timbres, elle connaît !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Chacun.e.s des musicien.ne.s de l'ensemble a eu le sentiment en jouant " Light and Sight " que la musique sonnait naturellement à l'instrument.

Le vibraphone de Clément Delmas a un rôle particulier dans l'équilibre global de la pièce. Les couleurs de cet instrument s'harmonisent très bien avec les sonorités de l'orgue !