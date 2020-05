« Light & Sight » de Hyun-Hwa Cho (3/5)

Dans Création Mondiale cette semaine Light and Sight, une pièce pour orgue et ensemble instrumental de la compositrice/organiste coréenne Hyun-Hwa Cho, toute nimbée de lumière !

« Light & Sight » de Hyun-Hwa Cho

Pour orgue et ensemble instrumental

Interprété par Hyun-Hwa Cho, orgue & l’Ensemble 2e2m :

Jean-Philippe Grometto (flûte), Véronique Fèvre (clarinette), Clément Delmas (vibraphone), Dorothée Nodé-Langlois (violon), David Simpson (violoncelle). Direction : Alphonse Cemin Création enregistrée à l’Auditorium de Radio France le 29 février 2020

Troisième tableau :

Hyun Wha Cho est une épicurienne ! La joie lui est naturelle, et le plaisir du son. Elle a donc à coeur quand elle compose de la musique de donner du plaisir aux musiciens, pour qu'ils le transmettent aux auditeurs et au public.

Véronique Fèvre, la clarinettiste de 2e2m l'a bien senti, lorsqu'elle parle de sensualité dans " Light and Sight ". De pièce en pièce, on va vers une lumière de plus en plus éclatante ...