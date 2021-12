« Light & Sight » de Hyun-Hwa Cho (1/5)

Dans Création Mondiale cette semaine Light and Sight, une pièce pour orgue et ensemble instrumental de la compositrice/organiste coréenne Hyun-Hwa Cho, toute nimbée de lumière !

« Light & Sight » de Hyun-Hwa Cho

Pour orgue et ensemble instrumental

Interprété par Hyun-Hwa Cho, orgue

& l’Ensemble 2e2m : Jean-Philippe Grometto (flûte), Véronique Fèvre (clarinette), Clément Delmas (vibraphone), Dorothée Nodé-Langlois (violon), David Simpson (violoncelle). Direction : Alphonse Cemin

Création enregistrée à l’Auditorium de Radio France le 29 février 2020

Premier tableau :

La lumière est ce qui nous permet de voir, dit dans un sourire Hyun Hwa Cho.

" Light and Sight " est une musique généreuse et positive, traversée de gestes ascendants, comme si la compositrice y laissait exploser sa nature joyeuse, solaire.

Il se trouve que chez cette compositrice les lumières sont associées à des émotions... et que la joie en effet est la clef de cette nouvelle partition. D'ailleurs, elle a insisté auprès des musiciens pour mettre en valeur la beauté du son.