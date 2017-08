« Les petites choses terrestres et célestes » de Jonathan Pontier (4/5)

« Les petites choses terrestres et célestes » de Jonathan Pontier

pour trois musiciens

Ensemble K/D/M :

Gilles Durot et Victor Hanna, percussions

Anthony Millet, accordéon

Création enregistrée le 23 juin 2017 à Radio France

Quatrième jour : JEUDI

Dans ses cinq miniatures, ses cinq "petites choses terrestres et célestes", Jonathan Pontier met en abîme sa musique en l'entourant d'une aura poétique : une fable lue par une voix d'ailleurs (Alireza Farhang, compositeur iranien)

Cette fable est une parabole sur le temps, le temps perçu par tous de façon différente, même si globalement on peut parler d'une accélération de nos vies.

Qu'en est-il pour le compositeur à sa table ? Comment perçoit-il les jours de la semaine ? Comment organise-t-il son travail ? Quelle couleur et surtout quel tempo a chaque jour ? par exemple le jeudi ?

4- L’espace temps est un week end qui s’ignore (Jupiter, jeudi)

Il est étrange de remarquer que ce qui correspondra souvent à une pause, un vide, un repos, à la fin de la semaine, au lieu de s’étendre, est signifié par un néologisme court, une formule magique, venue d’un autre pays…Qu’à cela ne tienne, pour que ce “week-end” ne soit justement pas trop vide, tente de permettre à ce jour consacré à Jupiter de s’étendre autant qu’il est possible. Ceci pour que la fin de semaine ralentisse à loisir, comme une libellule se poserait sur le nénuphar : en douceur !

فضای زمان آخر هفته ایست که خود را نادیده میگیرد (مشتری ، پنج شنبه)