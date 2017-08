« Les petites choses terrestres et célestes » de Jonathan Pontier (3/5)

« Les petites choses terrestres et célestes » de Jonathan Pontier

pour trois musiciens

Ensemble K/D/M :

Gilles Durot et Victor Hanna, percussions

Anthony Millet, accordéon

Création enregistrée le 23 juin 2017 à Radio France

Troisième jour : MERCREDI

Nos vies de déroulent à un tempo inquiétant et nous échappent parfois ! La notion de temps justement intéresse forcément les compositeurs, surtout lorsqu'ils doivent composer sur des durées très contraignantes. Jonathan Pontier a un tempérament joueur. Il s'amuse de ces contraintes de temps et met justement LE TEMPS au cœur de ses Petites choses terrestres et célestes, son "bréviaire calendaire surréel". Le temps en est le sujet, et chaque jour a son tempo...

Chaque jour, un extrait de cette fable est lu par le compositeur / conteur iranien Alireza Farhang...

3- Les anxiétés réussies (Mercure, mercredi)

Eh voilà, malgré mes conseils, ta tête est en feu, ça chauffe là-haut. N’oublie pas, en même temps, que de cette insoutenable chaleur peut émerger des brasiers d’intelligence et de poésie. IL faudra pour cela savoir les extraire des cendres de cette matière qui va trop vite.

اضطرابهای موفق (عطارد،چهارشنبه)