« Les petites choses terrestres et célestes » de Jonathan Pontier (2/5)

« Les petites choses terrestres et célestes » de Jonathan Pontier

pour trois musiciens

Ensemble K/D/M :

Gilles Durot et Victor Hanna, percussions

Anthony Millet, accordéon

Création enregistrée le 23 juin 2017 à Radio France

Deuxième jour : MARDI

Jonathan Pontier au pays de Dada ! C'est un peu ce que nous vivons cette semaine à l'écoute des miniatures de Jonathan Pontier : un "bréviaire calendaire surréel" qui est en même temps une réflexion philosophique sur nos vies d'humains, nos cycles de vies pressées, et plus précisément sur l'organisation du temps dans la vie d'un compositeur ! Les Petites choses terrestres et célestes ont pour point de départ un vieux livre aux lettres d'or, une fable des temps anciens, qui a pour toile de fond un atelier d'horlogerie, avec un artisan et son disciple...

Chaque jour, un extrait de cette fable est lu par le compositeur / conteur iranien Alireza Farhang...

2- Bouclier du réel (Mars, mardi)

Tel une légion armée, tes engagements en actes et en paroles avancent vers toi, menaçants et te mettant pied à terre…Tu dois les affronter non pas comme un peuple assiégé, mais comme un résistant qui doit penser en priorité à ce qu’il doit réaliser pour garder son bien-être et sa raison.

سپر واقعیت (مریخ، سه شنبه)