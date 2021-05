« Les asymptotes » de Thomas Tilly (1/5)

Dans création Mondiale cette semaine les cinq fragments d’une seule et même pièce Les Asymptotes, imaginée par l’artiste sonore Thomas Tilly au cours d’une résidence au GRM

« Les asymptotes » de Thomas Tilly

Pièce acousmatique

Réalisée au GRM en mars 2021

Premier Fragment :

Le titre de la création de cette semaine est une métaphore choisie par Thomas Tilly dans l’univers des mathématiques. "Une droite asymptote, nous dit-on, est une droite dont la courbe s’approche de la droite sans jamais la croiser"

Or la musique de Thomas Tilly est faite de deux matériaux qui tendent à se confondre tout en étant de natures très différentes : d’une part les enregistrements de terrain, saisis dans un environnement extérieur, d’autre part les sons d’un synthétiseur découvert dans les studios du GRM, le Serge. Le compositeur met en présence ces deux matériaux. De leur confrontation et frottement naissent les musiques que nous découvrons cette semaine et que Thomas Tilly a finalisées dans son homestudio.