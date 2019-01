" Le Sourire des pierres " de Vincent Laubeuf (2/5)

« Le Sourire des pierres » de Vincent Laubeuf

Pour ensemble instrumental et électronique Interprété par l’ensemble l’Instant Donné :

Mathieu Steffanus clarinette basse Saori Furukawa, violon Nicolas Carpentier violoncelle et Maxime Echardour percussions

Rediffusion de la création enregistrée le 12 avril 2016.

Moment #2

Du Japon, on pourrait presque dire que c’est devenu le tropisme de Vincent Laubeuf !

Le compositeur et musicien électroacoustique est régulièrement invité dans ce pays pour jouer sa musique et l’entendre jouer. C’est un pays où il trouve facilement à s’exprimer.

Au-delà de l’écrivain Akira Yoshimura à qui Vincent Laubeuf a emprunté le titre "Le Sourire des Pierres" pour la musique de cet Alla Breve, c’est avec la culture japonaise dans son entier que Vincent Laubeuf se sent des affinités, une façon d’approcher le temps et de retenir l’expression des tensions.