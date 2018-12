" ... Là où tombe la lumière " pour trois musiciens de Claire Renard (Rediffusion 5/5)

« … Là où tombe la lumière » pour trois musiciens de Claire Renard

Interprété par Catherine Brisset : cristal Baschet, Eve Payeur : percussions et Florentin Ginot : contrebasse

Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 2 juin 2017

Cinquième Tableau :

C’est Claire Renard qui nous introduit aujourd’hui dans le dernier tableau de sa suite de miniatures.

Elle évoque sa relation à la matière sonore, à l’infiniment petit du son, et l’importance du silence dans sa musique. Le silence sollicite l’écoute, et s’il n’est pas convoqué directement dans cette pièce, les suspensions et résonances en revanche abondent !

Il a fallu aux musiciens un peu de temps pour apprivoiser les résonances du cristalBaschet et trouver leur place dans le halo de l’instrument.