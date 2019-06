" L'Inattendu " de Joan Magrané Figuera (2/5)

« L’Inattendu » de Joan Magrané Figuera

Pour accordéon et viole de gambe

Par le duo Les inAttendus : Vincent Lhermet, accordéon et Marianne Muller, viole de gambe

Création enregistrée le 25 mai 2019 à Radio France

Deuxième tableau : Chanson voilée

Joan Magrané est venu à la musique par la percussion et la composition. Il a une sensibilité toute particulière pour la musique ancienne, et ce n’est donc pas tout à fait un hasard si le duo les inAttendus de la gambiste Marianne Muller et de l’accordéoniste Vincent Lhemet a pensé à lui pour agrandir son répertoire.

Comme dans les suites baroques, Joan Magrané a imaginé une suite de mouvements au caractère très poétique, jusque dans les titres. La chanson voilée d’aujourd’hui est une mélodie esquissée, qui se révèle par bribes.

Ce que Joan Magrané aime dans la musique ancienne, c’est son caractère direct en terme d’expression et d’émotion. Voilà qui d’emblée a beaucoup touché les deux interprètes de sa suite.